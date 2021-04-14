В Польше создадут велосипедный маршрут длинной почти две тысячи километров: что известно
Двухколесный транспорт становится все более популярным в Европе. Это экологично, удобно и выгодно. Власти Польши поддерживают велосипедистов и пытаются создавать для них безопасные условия на дорогах. Так в Нижней Силезии ожидают большой маршрут для велосипедного транспорта. Его протяженность составит около 1,8 километра.
Источник:www.wroclaw.pl
Маршрут охватит главные туристические достопримечательности Нижней Силезии. Он обеспечит связь с важнейшими центрами региона и интеграцию с общественным транспортом.
К теме: Велосипедисты в Польше: какие штрафы существуют и как их избежать
О маршруте
Проект Cyklostrada Dolnośląskiej базируется на сети ведущих велосипедных маршрутов, которые охватывают Нижнюю Силезию, а также соединяются с велосипедными маршрутами на чешской и немецкой сторонам.
Совместно с экспертами и представителями велолюбителей мы создаем стратегию построения сети велосипедных дорожек по всему региону. Мы позаботились о разработке стандартов дизайна, благодаря которым дороги будут безопасными, функциональными, удобными и экологическими,
– отметил маршал Чезаре Пшибильський.
Он также добавил, что Cyklostrada Dolnośląskiej будет прорывным туристическим продуктом, который позволит исследовать весь регион Нижней Силезии на велосипеде.
В Нижней Силезии создадут маршрут для велосипедистов длинной около 1,8 километра / Картинки www.wroclaw.pl
Организация
Институт территориального развития уже описал технические требования, необходимые для того, чтобы сеть соответствовала стандартам безопасности, комфорта и привлекательности.
Реализуют проект на средства ЕС и отдельных инвесторов. Плановая стоимость проекту составляет около 850 миллионов злотых (6 188 миллионов гривен).
Дата начала работ пока неизвестна.
Проект Cyklostrada Dolnośląskiej базируется на сети ведущих велосипедных маршрутов, которые охватывают Нижнюю Силезию / Картинки www.wroclaw.pl
Поделиться новостью