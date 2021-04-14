Двухколесный транспорт становится все более популярным в Европе. Это экологично, удобно и выгодно. Власти Польши поддерживают велосипедистов и пытаются создавать для них безопасные условия на дорогах. Так в Нижней Силезии ожидают большой маршрут для велосипедного транспорта. Его протяженность составит около 1,8 километра.

Маршрут охватит главные туристические достопримечательности Нижней Силезии. Он обеспечит связь с важнейшими центрами региона и интеграцию с общественным транспортом.

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О маршруте

Проект Cyklostrada Dolnośląskiej базируется на сети ведущих велосипедных маршрутов, которые охватывают Нижнюю Силезию, а также соединяются с велосипедными маршрутами на чешской и немецкой сторонам.

Совместно с экспертами и представителями велолюбителей мы создаем стратегию построения сети велосипедных дорожек по всему региону. Мы позаботились о разработке стандартов дизайна, благодаря которым дороги будут безопасными, функциональными, удобными и экологическими,

– отметил маршал Чезаре Пшибильський .

Он также добавил, что Cyklostrada Dolnośląskiej будет прорывным туристическим продуктом, который позволит исследовать весь регион Нижней Силезии на велосипеде .

В Нижней Силезии создадут маршрут для велосипедистов длинной около 1,8 километра / Картинки www.wroclaw.pl

Организация

Институт территориального развития уже описал технические требования, необходимые для того, чтобы сеть соответствовала стандартам безопасности, комфорта и привлекательности.

Реализуют проект на средства ЕС и отдельных инвесторов. Плановая стоимость проекту составляет около 850 миллионов злотых (6 188 миллионов гривен) .

Дата начала работ пока неизвестна.