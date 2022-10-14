У Німеччині відкрився освітній хаб для біженців з України: що пропонують

14 жовтня 2022 , 14:39
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Джерело:

Visit Ukraine

У Німеччині знайшли тимчасовий прихисток чимало українських біженців. Впродовж всього часу перебування в країні, вони намагаються освоїтися та скористатися додатковими пропозиціями, які їм пропонують.

Так, у німецькому Лейпцигу розпочав роботу український хаб. У ньому пропонують безліч освітніх можливостей біженцям з України.

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В освітньому хабі Німеччини на українців чекають:

  • навчання за українською програмою;
  • опановування IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);
  • навчання українській, німецькій та англійській мовам;
  • визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
  • дізнатись про особливості проживання та культури в Німеччині;
  • сприяння у працевлаштуванні;
  • екскурсії та інші культурні заходи для змістовного відпочинку.
Зверніть увагу! Всі заняття та заходи в межах цього освітнього хабу в Німеччині є безплатними.

Де дізнатися деталі:

  • Офіційний сайт хабу в Німеччині;
  • Сайт мережі освітніх хабів для українців за кордоном;
  • Координаторка закладу на території Німеччини Антоніна Ващук –  v.antonina.v@ukr.net.

Ці заклади дають дітям продовжувати освіту за звичною програмою, а дорослим – отримувати знання, необхідні для подальшої самореалізації,
– підкреслює міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. 

Зауважимо, крім України та Німеччини, ініціативу підтримали також Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Велика Британія та Швейцарія.

Автор: Марта Касіянчук