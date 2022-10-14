У Німеччині відкрився освітній хаб для біженців з України: що пропонують

В освітньому хабі Німеччини на українців чекають:

навчання за українською програмою;

опановування IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);

навчання українській, німецькій та англійській мовам;

визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;

дізнатись про особливості проживання та культури в Німеччині;

сприяння у працевлаштуванні;

екскурсії та інші культурні заходи для змістовного відпочинку.

Де дізнатися деталі:

Офіційний сайт хабу в Німеччині;

Сайт мережі освітніх хабів для українців за кордоном;

Координаторка закладу на території Німеччини Антоніна Ващук – v.antonina.v@ukr.net.

Всі заняття та заходи в межах цього освітнього хабу в Німеччині є безплатними.

Ці заклади дають дітям продовжувати освіту за звичною програмою, а дорослим – отримувати знання, необхідні для подальшої самореалізації,

– підкреслює міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Зауважимо, крім України та Німеччини, ініціативу підтримали також Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Велика Британія та Швейцарія.