Так, в немецком Лейпциге начал работу украинский хаб. В нем предлагают множество образовательных возможностей беженцам из Украины.

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В образовательном хабе Германии ждут украинцев:

  • обучение по украинской программе;
  • овладение IT-профессиями и самыми востребованными навыками на рынке труда (soft skills);
  • обучение украинскому, немецкому и английскому языкам;
  • определение профессии в соответствии с собственными способностями с помощью искусственного интеллекта;
  • узнать особенности проживания и культуры в Германии;
  • содействие в трудоустройстве;
  • экскурсии и другие культурные мероприятия для содержательного отдыха.

Где узнать детали:

  • Официальный сайт хаба в Германии;
  • Сайт сети образовательных хабов для украинцев за границей;
  • Координатор заведения на территории Германии Антонина Ващук – v.antonina.v@ukr.net.

Эти учреждения дают детям продолжать образование по привычной программе, а взрослым – получать знания, необходимые для дальнейшей самореализации,
– подчеркивает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Заметим, что кроме Украины и Германии, инициативу поддержали также Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Великобритания и Швейцария.