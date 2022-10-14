Так, у німецькому Лейпцигу розпочав роботу український хаб. У ньому пропонують безліч освітніх можливостей біженцям з України.
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В освітньому хабі Німеччини на українців чекають:
- навчання за українською програмою;
- опановування IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);
- навчання українській, німецькій та англійській мовам;
- визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
- дізнатись про особливості проживання та культури в Німеччині;
- сприяння у працевлаштуванні;
- екскурсії та інші культурні заходи для змістовного відпочинку.
Де дізнатися деталі:
- Офіційний сайт хабу в Німеччині;
- Сайт мережі освітніх хабів для українців за кордоном;
- Координаторка закладу на території Німеччини Антоніна Ващук – v.antonina.v@ukr.net.
Ці заклади дають дітям продовжувати освіту за звичною програмою, а дорослим – отримувати знання, необхідні для подальшої самореалізації,
– підкреслює міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Зауважимо, крім України та Німеччини, ініціативу підтримали також Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Велика Британія та Швейцарія.