Так, у німецькому Лейпцигу розпочав роботу український хаб. У ньому пропонують безліч освітніх можливостей біженцям з України.

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В освітньому хабі Німеччини на українців чекають:

  • навчання за українською програмою;
  • опановування IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);
  • навчання українській, німецькій та англійській мовам;
  • визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
  • дізнатись про особливості проживання та культури в Німеччині;
  • сприяння у працевлаштуванні;
  • екскурсії та інші культурні заходи для змістовного відпочинку.

Де дізнатися деталі:

  • Офіційний сайт хабу в Німеччині;
  • Сайт мережі освітніх хабів для українців за кордоном;
  • Координаторка закладу на території Німеччини Антоніна Ващук – v.antonina.v@ukr.net.

Ці заклади дають дітям продовжувати освіту за звичною програмою, а дорослим – отримувати знання, необхідні для подальшої самореалізації,
– підкреслює міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Зауважимо, крім України та Німеччини, ініціативу підтримали також Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Велика Британія та Швейцарія.