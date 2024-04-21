Популярна країна заборонить куріння канабісу на всіх вокзалах

Deutsche Bahn заборонить куріння канабісу на вокзалах, зокрема й на платформах, де є зони для куріння сигарет. Після вихідних на всіх вокзалах Німеччини з'являться відповідні інформаційні плакати.

Тож на німецьких вокзалах куріння марихуани буде заборонено. Залізниця каратиме за правопорушення, починаючи з 1 червня.

Читайте також Знову зима: через стрімке погіршення погоди у Німеччині запрацювали гірськолижні курорти

На німецьких вокзалах куріння марихуани буде заборонено

Нові правила мають бути повністю запущені приблизно через місяць. Залізниця переслідуватиме правопорушення, починаючи з 1 червня.

До цього часу співробітники повинні рекомендувати мандрівникам утриматися від вживання канабісу за допомогою "дружніх прохань і вказівок".

Ґрунтуючись на законодавчій забороні на вживання канабісу протягом дня в пішохідних зонах або навколо шкіл та ігрових майданчиків, ми хочемо захистити наших пасажирів, особливо дітей та молодих людей, на наших вокзалах. Ось чому ми зовсім заборонимо вживання канабісу на наших вокзалах,

– каже представник компанії.

22 березня влада Німеччини ухвалила рішення легалізувати марихуану. Таким чином федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу. Тож з 1 квітня канабіс у Німеччині не належить до заборонених наркотичних речовин.