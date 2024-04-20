За даними німецьких ЗМІ, упродовж найближчих днів погода на півдні країни залишатиметься примхливою, інформує Закордон 24. Зокрема, зима повернулася до міста Кандель (земля Баден-Вюртемберг). Там вже запрацювали підйомники для шанувальників гірських лиж та сноуборду.

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Очікують, що потрапити на підйомник у вихідні можна буде з 09:00 до 17:00. Людям нагадують про правила безпеки та бажають приємного відпочинку.

Засніжило і Цугшпітце

Також туристам повідомили про засніжену Цугшпітце – найвищу гору Німеччини (2 962 метрів). Місцевий сніговий покрив наразі оцінюють у приблизно три метри. Для туристів запрацювали 16 з 20 трас. Окрім того, наголошують, що працюють усі підйомники.



Цугшпітце – засніжена красуня / Unsplash

Тим часом на горі Небельхорн випало вже до 234 сантиметри снігу. Там також сприятливі умови для шанувальників гірськолижного відпочинку.

Прогнозують, що заметілі в Альпах триватимуть. Люди у мережі жартують, що час встановлювати різдвяні ярмаркові будиночки, пекти штолени та варити глінтвейн. Літо 2024 року відкладається, зима 2.0. – повернулася.