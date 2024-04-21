Поэтому на немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено. Железная дорога будет наказывать за правонарушения, начиная с 1 июня.

Читайте также Опять зима: из-за стремительного ухудшения погоды в Германии заработали горнолыжные курорты

На немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено

Новые правила должны быть полностью запущены примерно через месяц. Железная дорога будет преследовать правонарушения, начиная с 1 июня.

До этого времени сотрудники должны рекомендовать путешественникам воздержаться от употребления каннабиса с помощью "дружеских просьб и указаний".

Основываясь на законодательном запрете на употребление каннабиса в течение дня в пешеходных зонах или вокруг школ и игровых площадок, мы хотим защитить наших пассажиров, особенно детей и молодых людей, на наших вокзалах. Вот почему мы совсем запретим употребление каннабиса на наших вокзалах,

– говорит представитель компании.

22 марта власти Германии приняли решение легализовать марихуану. Таким образом федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса. Поэтому с 1 апреля каннабис в Германии не относится к запрещенным наркотическим веществам.