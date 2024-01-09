Транспортний колапс: у Німеччині почалися масштабні страйки на дорогах

В понеділок, 8 січня, в Німеччині почалися масштабні страйки, що можуть призвести до транспортного колапсу. Фермери почали перекривати дороги та автомагістралі по всій країні.

Німецьких водіїв попереджають про неможливість руху, а частина дітей не змогла потрапити у школи. Асоціація фермерів організувала масштабну акцію протесту, яка триватиме до 15 січня, завершившись мітингом у столиці країни Берліні.

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Німецькі фермери почали масштабну акцію протесту

Фермери не згодні з аграрною політикою уряду. Зокрема, вони протестуватимуть проти запланованого скасування дизельного пального для сільського господарства та транспортний податок.

Масштабний страйк загрожує транспортним колапсом у багатьох місцях країни. Протестувальники обіцяють перекрити важливі вулиці у містах і навіть деякі автобани. Планується також блокування майданчиків перед супермаркетами та АЗС.

Шановні фермери, запам’ятайте наступного тижня: ми проводимо мирні демонстрації та беремо участь лише в зареєстрованих і затверджених демонстраціях, мітингах та акціях,

– йдеться у дописі асоціації в соцмережі Х.

Наразі у всіх 16 федеральних землях збираються фермери зі своєю технікою:

У Мюнхені поліція супроводжує 5 500 тракторів, які їдуть у центр міста.

Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні вже зібралися 450 тракторів, техніка ще прибуватиме.

У багатьох містах перекриті в'їзди в райони, водіїв попереджають про неможливість руху, частина дітей не змогли потрапити у школи.

На 15 січня в столиці Німеччини запланована "велика демонстрація".

У Німеччині почалися масштабні страйки на дорогах / Фото Annette Riedl / DPA

Запровадять екстрений розклад

Зауважимо, з 10 січня проблема із транспортом у Німеччині посилиться. Машиністи профспілки GDL оголосили про триденний страйк на пасажирському транспорті до 18:00 13 січня. Це суттєво обмежить рух поїздів по всій країні.

У Deutsche Bahn підготують на час страйку екстрений розклад, який забезпечить лише дуже обмежену кількість поїздів на міжміських, регіональних та S-Bahn маршрутах. Пасажирів закликали відкласти заплановані поїздки під час страйку з середи на п'ятницю.

Крім того, німецька профспілка машиністів оголосила "безстроковий страйк‎" на 2024 рік. Тому на Німеччину можуть чекати значні збої із залізничним транспортом.