Немецкие водители предупреждают о невозможности движения, а часть детей не смогла попасть в школы. Ассоциация фермеров организовала масштабную акцию протеста, которая продлится до 15 января, завершившись митингом в столице страны Берлине.
Читайте также В двух польских городах вводится бесплатный проезд в общественном транспорте
Немецкие фермеры начали масштабную акцию протеста
Фермеры не согласны с аграрной политикой правительства. В частности, они будут протестовать против планируемой отмены дизельного горючего для сельского хозяйства и транспортного налога.
Масштабная забастовка чревата транспортным коллапсом во многих местах страны. Протестующие обещают перекрыть важные улицы в городах и даже некоторые автобаны. Планируется также блокировка площадок перед супермаркетами и АЗС.
Уважаемые фермеры, запомните на следующей неделе: мы проводим мирные демонстрации и участвуем только в зарегистрированных и утвержденных демонстрациях, митингах и акциях,
– говорится в сообщении ассоциации в соцсети Х.
В настоящее время во всех 16 федеральных землях собираются фермеры со своей техникой:
- В Мюнхене полиция сопровождает 5 500 тракторов, которые едут в центр города.
- У Бранденбургских ворот в Берлине уже собралось 450 тракторов, техника еще будет прибывать.
- Во многих городах перекрыты въезды в районы, водители предупреждают о невозможности движения, часть детей не смогли попасть в школы.
15 января в столице Германии запланирована "большая демонстрация".
В Германии начались масштабные забастовки на дорогах / Фото Annette Riedl / DPA
Введут экстренное расписание
Заметим, что с 10 января проблема с транспортом в Германии усугубится. Машинисты профсоюза GDL объявили о трехдневной забастовке на пассажирском транспорте до 18:00 13 января. Это существенно ограничит движение поездов по всей стране.
В Deutsche Bahn подготовят на время забастовки экстренное расписание, которое обеспечит лишь очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и S-Bahn маршрутах. Пассажиров призвали отложить запланированные поездки во время стачки со среды на пятницу.
Кроме того, немецкий профсоюз машинистов объявил "бессрочную забастовку" на 2024 год. Поэтому Германию могут ожидать значительные сбои с железнодорожным транспортом.