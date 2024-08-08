Як чоловікові вдалося здійснити такий досвід і в скільки це обійшлося – далі у матеріалі!

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Скільки гурман витратив на страви в цих ресторанах?

Під час пандемії коронавірусу у Маттіаса Руля, інженера-програміста, який продав свій стартап, виникла нова ідея. Прагнучи надати пріоритет сімейному часу, він почав формувати своє бачення в умовах глобальної невизначеності. Так і почалася подорож, під час якої він мав на меті відвідати усі ресторани із трьома зірками "Мішлен".

Довідка. Червоний гід Мішлен – найвпливовіший та найбільш відомий ресторанний рейтинг сьогодення. Зірка Мішлен є однією з найпрестижніших нагород для ресторанів в усьому світі, про неї мріє кожен шеф.

Турист поділився, що особливе враження на нього справила Японія "через досконалість, з якою там готують і подають їжу". На подорожі Руль витратив близько 100 тисяч євро і ще приблизно стільки ж на їжу.

За словами гурмана, найдорожчою виявилася вечеря в ресторані Ultraviolet у Шанхаї – 1 400 євро. Для порівняння, зазвичай вечеря в 3-зірковому ресторані коштує від 250 до 500 євро на людину.

Водночас коли в одному з інтерв'ю у гурмана запитали, що він обрав би для своєї останньої трапези (якби довелося), Руль згадав просту страву баденської кухні, "брегелі" – смажену картоплю, до якої подається сир із травами.