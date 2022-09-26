У Німеччині підвищать виплати для біженців з України: коли і на скільки
Джерело:RedaktionsNetzwerk Deutschland
Мільйони українців були змушені покинути Україну та шукати безпечного притулку в інших куточках світу. Одним із таких є Німеччина.
Країна надала прихисток тисячам біженців з України, й запропонувала різноманітну допомогу, зокрема й фінансову. А з 2023 року вирішила підвищити виплати.
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Згідно з проєктом федерального міністра праці Хубертуса Хайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV потрібно відкоригувати у зв'язку з інфляцією.
Так, планується, що з 2023 року українці в Німеччині, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше.
Як зміняться виплати
Найбільше виплати зростуть для одиноких дорослих або батьків-одинаків – їм додадуть 53 євро, а розмір виплат збільшиться до 502 євро (зараз 449 євро).
В інших категорій соціально незахищених людей виплати зміняться так:
- повнолітні громадяни – 451 євро (зараз 404 євро);
- діти віком від 14 до 17 років – 420 євро (зараз 376 євро);
- діти віком від 6 до 13 років – 348 євро (зараз 311 євро);
- діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).
Німеччина призупиняє прийом біженців з України у більшості регіонів
Влада Німеччини повідомила, що певні регіони тимчасово не прийматимуть українців, які їдуть до країни в пошуку прихистку від війни. 12 із 16 федеральних земель Німеччини оголосили про призупинення прийому нових біженців з України.
При цьому, за словами німецьких чиновників, в країні все ж залишаються великі землі, які продовжують приймати українців.