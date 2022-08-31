Річ у тому, що в Німеччині переглянули умови перебування на території держави тих громадян України, які рятуються від війни. Так, уже з початку вересня влада країни запровадить лік безвізових днів.

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Лік безвізових днів в Німеччині: що це означає для українців

Нововведення почнуть діяти з 1 вересня. І відповідно до оновлених правил перебування українських біженців у Німеччині, громадяни України повинні подбати про свій статус, аби залишатися в країні легально.

Відтак, аби перебувати на території держави законно, українці, які на момент 1 вересня матимуть вичерпаний безвіз, повинні будуть:

або покинути країну на 90 днів;

або мати оформлений статус тимчасового захисту.

Якщо термін безвізового перебування (90 днів з дня перетину кордону) збігає у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, також потрібно подати заявку на реєстрацію.

Разом з тим, в українців, які приїжджатимуть до Німеччини з 1 вересня в рамках безвізу, не вимагатимуть одразу подаватися на отримання статусу тимчасового захисту. Реєстрація для біженців з України буде доступна протягом усього періоду війни.