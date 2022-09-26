Країна надала прихисток тисячам біженців з України, й запропонувала різноманітну допомогу, зокрема й фінансову. А з 2023 року вирішила підвищити виплати.

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Згідно з проєктом федерального міністра праці Хубертуса Хайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV потрібно відкоригувати у зв'язку з інфляцією.

Так, планується, що з 2023 року українці в Німеччині, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше.

Як зміняться виплати

Найбільше виплати зростуть для одиноких дорослих або батьків-одинаків – їм додадуть 53 євро, а розмір виплат збільшиться до 502 євро (зараз 449 євро).

В інших категорій соціально незахищених людей виплати зміняться так:

повнолітні громадяни – 451 євро (зараз 404 євро);

діти віком від 14 до 17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

діти віком від 6 до 13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

Німеччина призупиняє прийом біженців з України у більшості регіонів