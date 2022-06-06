В Німеччині збільшать виплати для українців: скільки можна отримати

Українці, які шукають тимчасового захисту в Німеччині, отримають вищий рівень соціальної допомоги. Таке рішення почало діяти з 1 червня.

Раніше українці в цій країні отримували трохи більше 300 євро на місяць соціальної допомоги для дорослої людини. Відтепер, згідно з новим законопроєктом про перебування іноземців в Німеччині, ця сума збільшиться.

Зауважте Польща припиняє виплати українським біженцям, але будуть винятки

Соціальні виплати для українців в Німеччині збільшать

Так, з 1 червня українці, які мають в Німеччині статус тимчасового захисту, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Її розмір становить 449 євро – ц е базова ставка допомоги для дорослого.

Як отримати соціальну допомогу

Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно зареєструватись в центрі зайнятості Jobcenter. Саме у цьому відомстві українцям треба буде реєструватися як пошукачам роботи, аби отримувати виплати. У цьому центрі також можуть допомогти знайти роботу.

Водночас заявку можуть подавати люди, які є працездатного віку. Це означає, що під ці умови не потрапляють молодші за 15 років, або старші за 67 років (пенсійний вік). Цим людям й надалі нараховуватиметься звичайна соціальна допомога, в розмірі близько 300 євро.

Подати заявку на отримання соцвиплат від Центру зайнятості можна онлайн за цим посиланням

Важливо пам'ятати, що допомогу вам не дадуть, якщо ваші доходи чи збережені кошти не перекривають потрібну суму для мінімального проживання. Призначення виплат здійснюється лише після перегляду соціальними робітниками потреб та статусу особи.

Слід підкреслити, що відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг найближчим часом розгляне й затвердить законопроєкт.

Може зацікавити – Роман Цимбалюк розповів, чи допоможе Німеччина перемогти Україні: дивіться відео