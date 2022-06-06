Ранее украинцы в этой стране получали чуть больше 300 евро в месяц социальной помощи для взрослого. Теперь, согласно новому законопроекту о пребывании иностранцев в Германии, эта сумма увеличится.

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Социальные выплаты для украинцев в Германии увеличат

Так, с 1 июня украинцы, имеющие в Германии статус временной защиты, будут получать социальную помощь, получаемую немецкими безработными. Ее размер составляет 449 евро – это базовая ставка пособия для взрослого.

Как получить социальную помощь

Для того чтобы получить эту помощь, нужно зарегистрироваться в центре занятости Jobcenter. Именно в этом ведомстве украинцам нужно будет регистрироваться как соискатели работы, чтобы получать выплаты. В этом центре также могут помочь найти работу.

В то же время заявку могут подавать люди, являющиеся трудоспособными. Это означает, что под эти условия не попадают младше 15 лет или старше 67 лет (пенсионный возраст). Этим людям и дальше будет начисляться обычная социальная помощь, в размере около 300 евро.

Обратите внимание! Подать заявку на получение соцвыплат от Центра занятости можно онлайн по этой ссылке.

Важно помнить, что помощь вам не будет оказана, если ваши доходы или сохраненные средства не перекрывают нужную сумму для минимального проживания. Назначение выплат осуществляется только после пересмотра социальными рабочими нужд и статуса личности.

Следует подчеркнуть, что соответствующие изменения станут возможны после того, как Бундестаг в ближайшее время рассмотрит и утвердит законопроект.

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