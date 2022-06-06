Раніше українці в цій країні отримували трохи більше 300 євро на місяць соціальної допомоги для дорослої людини. Відтепер, згідно з новим законопроєктом про перебування іноземців в Німеччині, ця сума збільшиться.
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Соціальні виплати для українців в Німеччині збільшать
Так, з 1 червня українці, які мають в Німеччині статус тимчасового захисту, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Її розмір становить 449 євро – ц е базова ставка допомоги для дорослого.
Як отримати соціальну допомогу
Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно зареєструватись в центрі зайнятості Jobcenter. Саме у цьому відомстві українцям треба буде реєструватися як пошукачам роботи, аби отримувати виплати. У цьому центрі також можуть допомогти знайти роботу.
Водночас заявку можуть подавати люди, які є працездатного віку. Це означає, що під ці умови не потрапляють молодші за 15 років, або старші за 67 років (пенсійний вік). Цим людям й надалі нараховуватиметься звичайна соціальна допомога, в розмірі близько 300 євро.
Слід підкреслити, що відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг найближчим часом розгляне й затвердить законопроєкт.
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