Запуск відбувся на маршруті між Мюнхеном та містом Мюльдорф-ам-Інн на кордоні з Австрією. Які зручності пропонує пасажирам поїзд – далі у матеріалі!

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