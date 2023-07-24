Запуск відбувся на маршруті між Мюнхеном та містом Мюльдорф-ам-Інн на кордоні з Австрією. Які зручності пропонує пасажирам поїзд – далі у матеріалі!
Читайте також Польська PKP Intercity змінює правила покупки квитків: що оновили та які функції тепер доступні
Чим особливий "Потяг ідей"?
Двоповерховий вагон "Поїзда ідей" (Ideenzug) ввів у експлуатацію баварський пасажирський оператор Südostbayernbahn, який входить до складу залізниць Німеччини (DB). Маршрут між Мюнхеном та містом Мюльдорф-ам-Інн складає близько 80 кілометрів.
У "Поїзді ідей" реалізовані 10 інновацій:
- в купе на одну особу є зручне крісло, столик і монітор, до якого пасажир може під'єднати свій ноутбук. Тут буде зручно працювати та проводити ділові переговорів;
- є зона, призначена для сімей з дітьми – зі здвоєними сидіннями, столиком та місцем для розташування дитячого візка, одягу та багажу призначена;
- столи і сидіння спеціально підняті, передбачені і додаткові сидіння, що відкидаються. В закритому вигляді вони мають упори для спини. У цій зоні є великий монітор;
- зона відпочинку зі зручними кріслами-раковинами дозволяє насолоджуватися комфортом та пейзажами за вікном;
Вигляд двоповерхового вагона "Поїзда ідей" / Фото з фейсбуку suedostbayernbahn
- зона з кутовим диваном орієнтована на великі групи пасажирів. Водночас поділ сегментів дивана столиками і звукопоглинальними перегородками дозволяє використовувати цю зону і для малих груп. Під диваном достатньо місця для розміщення багажу.
Система інформування пасажирів включає великі монітори над вхідними дверима. На екрани виводиться оперативна інформація про розклад руху поїзда, інфраструктуру на наступній станції, завантаженість вагонів та наявність вільних місць у них.
Загалом у двоповерховому вагоні розміщено 20 моніторів, частина з яких вмонтована у скло на вікнах.
Крісло-раковина у вагоні / Фото з фейсбуку suedostbayernbahn
Зона комфорту з регульованими кріслами та невеликими перегородками між ними на рівні підголівника дозволяє зберігати приватність пасажирів під час поїздки, простора багатофункціональна зона обладнана для розміщення дитячих колясок, лиж, багажу. Тут також передбачені три відкидні сидіння.
У двоповерховому вагоні обладнали 100 USB розеток для підзарядки гаджетів. Пасажирам доступний мобільний зв'язок 5G.