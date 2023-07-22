Раніше квитки на закордонні напрямки можна було придбати лише в касах, а віддалено – в рамках пропозиції Super Promo International. Квитки на поїзди яких категорій і в які країни можна придбати, й які ще функції з'явилися у додатку – читайте далі.

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Куди можна поїхати з онлайн-квитком

Додаток PKP Інтерсіті дозволяє придбати квитки на поїзди всіх категорій: Експрес Інтерсіті Преміум (EIP), Експрес Інтерсіті (EIC), Інтерсіті (IC) та Твої залізничні лінії (TLK) з використанням передбачених знижок та чинних акцій.

PKP Intercity повідомляє, що в додатку тепер будуть доступні такі категорії квитків:

Квитки SuperPromo International (до Чехії, Словаччини, Угорщини, Австрії та Німеччини),

Квитки IRT (в Австрію, Німеччину та Литву),

Квитки eNRT – у міжнародному транспорті за тарифом NRT, з бронюванням місця (до / з Австрії, Чехії та Словаччини).

У системі онлайн-продажу (E-IC) можна купити квитки на поїзди міжнародного сполучення:

Варшава / Гдиня / Краків-Берлін,

Потяг "Шопен" Варшава – Відень,

Відень, Нічний потяг Перемишль – Берлін,

Берлін, Потяг "Nightjet" із Польщі до Австрії,

Потяг "Nightjet" з Польщі до Німеччини (виключно для поїздок на / зі станцій Халупки, Рацибуж, Ополе Глувне, Бжег).

Для зручності пасажирів, у додатку доступна функція купівлі квитків в обох напрямках – туди й назад.

Зверніть увагу! Згодом буде доступна можливість придбати квиток eNRT для поїздок в Угорщину. Поки що функція не працює через те, що угорський перевізник повністю не інтегрований у загальноєвропейські системні рішення, які контролюють реалізацію квитків.

Як придбати квиток онлайн

Придбати квитки на потяги, зокрема й з можливістю вибору конкретного місця у вагоні можна на офіційному сайті PKP Intercity, або у мобільному додатку PKP Intercity, який доступний для завантаження у Google Play та App Store.

PKP Intercity змінює правила купівлі білетів / Фото Reporter

Квиток у форматі PDF приходить разом зі сповіщенням на електронну пошту в момент завершення угоди придбання квитка.

В пасажира також є можливість зробити повернення квитка за необхідності (для цього необхідно знайти потрібний квиток на вкладці "Мої квитки" / "Оплачені" та скористатися кнопкою "Обмін". Після обміну кошти будуть повернуті на рахунок.

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