Запуск прошел на маршруте между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн на границе с Австрией. Какие удобства предлагает пассажирам поезд – далее в материале!
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Чем особенно "Поезд идей"?
Двухэтажный вагон "Поезда идей" (Ideenzug) ввел в эксплуатацию входящий в состав железных дорог Германии (DB) баварский пассажирский оператор Südostbayernbahn. Маршрут между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн составляет около 80 км.
В "Поезде идей" реализовано 10 инноваций:
- в купе на одного человека есть удобное кресло, столик и монитор, к которому пассажир может подключить свой ноутбук. Здесь будет удобно работать и проводить деловые переговоры;
- есть зона, предназначенная для семей с детьми – со сдвоенными сиденьями, столиком и местом расположения детской коляски, одежды и багажа предназначена;
- столы и сиденья специально приподняты, предусмотрены и откидывающиеся дополнительные сиденья. В закрытом виде они имеют упоры для спины. В этой зоне есть большой монитор;
- зона отдыха с удобными креслами-раковинами позволяет наслаждаться комфортом и пейзажами за окном;
Вид двухэтажного вагона "Поезда идей" / Фото из фейсбука suedostbayernbahn
- зона с угловым диваном нацелена на огромные группы пассажиров. Вместе разделение сегментов дивана столиками и звукопоглощающими перегородками позволяет использовать эту зону и для малых групп. Под диваном достаточно места для размещения багажа.
Система информирования пассажиров включает большие мониторы над входной дверью. На экраны выводится оперативная информация о расписании движения поезда, инфраструктуре на следующей станции, загруженности вагонов и наличии свободных мест у них.
В двухэтажном вагоне размещено 20 мониторов, часть из которых вмонтирована в стекло на окнах.
Кресло-раковина в вагоне / Фото из фейсбука suedostbayernbahn
Зона комфорта с регулируемыми креслами и небольшими перегородками между ними на уровне подголовника позволяет сохранять конфиденциальность пассажиров во время поездки, просторная многофункциональная зона оборудована для размещения детских колясок, лыж, багажа. Здесь также предусмотрены три откидных сиденья.
В двухэтажном вагоне оборудовано 100 USB розеток для подзарядки гаджетов. Пассажирам доступна мобильная связь 5G.