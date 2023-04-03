У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст: який вигляд матиме

У Німеччині з'явиться нова пам'ятка – пішохідний міст на відомому водоспаді Тодтнау. Відкриття відбудеться вже у червні.

У Німеччині відкриють 450-метровий пішохідний міст над водоспадом

Міст протягнеться на 450 метрів. З нього можна побачити верхні рівні водоспаду. Щороку тут буває кілька сотень тисяч відвідувачів. Влада Шварцвальда впевнена, що нова пам'ятка привабить ще більше туристів.

Дивіться також 5 відомих фільмів й серіалів, які знімали в Польщі: фото локацій

Водоспад – поняття розтяжне та різноманітне. До списків таких природних пам'яток у Німеччині включають водоспади, висота яких перевищує півтора метра – крім інших критеріїв. Таких тут – близько 5 сотень. Найбільше – в Альпах та Шварцвальді.

До найвідоміших і найчастіше відвідуваних водоспадів Шварцвальда входить 97-метровий Тодтнауерський водоспад (Todtnauer Wasserfall), він же — водоспад Тодтнау, розташований біля однойменного повітряного курорту приблизно за 30 кілометрів від Фрайбурга.

Водоспад Тодтнау​ / Фото Flickr

Водоспад Тодтнау виник під час льодовикового періоду. Він складається з п'яти ступенів:

перші два – невеликі, по кілька метрів,

третій – 12 метрів,

четвертий – 60,

п'ятий – чотири.

Водоспад розташований на висоті приблизно 660 метрів. Приблизно там розмістять і міст Blackforestline Todtnau завдовжки 450 метрів. Пройтися ним відвідувачі зможуть вже у червні 2023 року.

Міст над водоспадом матиме такий вигляд / Фото L'Alsace, Vincent VOEGTLIN