В Германии откроют 450-метровый пешеходный мост над водопадом

Мост протянется на 450 метров. С него можно увидеть верхние уровни водопада. Каждый год здесь бывает несколько сотен тысяч посетителей. Власти Шварцвальда уверены, что новый памятник привлечет еще больше туристов.

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Водопад – понятие растяжимое и многообразное. В списки таких достопримечательностей в Германии включают водопады, высота которых превышает полтора метра, помимо прочих критериев. Таких здесь – около 5 сотен. Больше всего – в Альпах и Шварцвальде.

В самые известные и чаще всего посещаемые водопады Шварцвальда входят 97-метровый Тодтнауэрский водопад (Todtnauer Wasserfall), он же — водопад Тодтнау, расположенный возле одноименного воздушного курорта примерно в 30 километрах от Фрайбурга.

Водопад Тодтнау / Фото Flickr

Водопад Тодтнау возник во время ледникового периода. Он состоит из пяти степеней:

первые два – небольшие, по несколько метров,

третий – 12 метров,

четвертый – 60,

пятый – четыре.

Водопад расположен на высоте около 660 метров. Приблизительно там разместят и мост Blackforestline Todtnau длиной 450 метров. Пройтись им посетители смогут уже в июне 2023 года.

Мост над водопадом будет выглядеть так / Фото L'Alsace, Vincent VOEGTLIN