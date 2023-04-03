У Німеччині запрацював перший "Паспортний сервіс" для українців
Джерело:pasport.org
Державна міграційна служба України продовжує відкривати за кордоном центри обслуговування громадян. Відтак, Німеччина стала п'ятою країною, де ДП "Документ" доступний для українських біженців.
Центр обслуговування громадян запрацював в тестовому режимі у Берліні. "Паспортний сервіс" відкрив свої двері для українців у Німеччині 31 березня.
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Що відомо про "Паспортний сервіс" у Берліні
Відкриття стаціонарного підрозділу ДП "Документ" спростить процедуру виготовлення чи обміну українських паспортних документів. Розташований "Паспортний сервіс" за адресою Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
На період роботи в тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватися з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у форматі "живої" черги.
Які послуги надають центри обслуговування за кордоном
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта;
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку;
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- обмін посвідчення водія.
Окрім Німеччини, підрозділи "Паспортного сервісу" на сьогодні працюють в Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).