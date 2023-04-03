Центр обслуговування громадян запрацював в тестовому режимі у Берліні. "Паспортний сервіс" відкрив свої двері для українців у Німеччині 31 березня.

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Що відомо про "Паспортний сервіс" у Берліні

Відкриття стаціонарного підрозділу ДП "Документ" спростить процедуру виготовлення чи обміну українських паспортних документів. Розташований "Паспортний сервіс" за адресою Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

На період роботи в тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватися з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у форматі "живої" черги.

Які послуги надають центри обслуговування за кордоном

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку;

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія.

Окрім Німеччини, підрозділи "Паспортного сервісу" на сьогодні працюють в Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).

До слова! За даними ООН, з початку повномасштабної російсько-української війни на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон вимушено переміщених українців.