Світлана Лавочкіна – сучасна письменниця, яка пише англійською, і перекладачка. Вона народилася в Запоріжжі, проте вже багато років мешкає в Німеччині, де працює оглядачкою та викладачкою.

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Романи письменниці, за які вона отримала кілька престижних літературних нагород, виходили друком у США і Німеччині. Крім того, її тексти публікувалися в численних журналах і антологіях Великобританії.

Про що роман "Княгиня греблі"

"Княгиня греблі" – це свого роду гротескна притча про манію величі і презирство до людей. Роман оповідає про будівництво Дніпрогесу у 1920-х роках. Головна героїня – завідувачка відділу кадрів Дніпрогесу, у дореволюційному минулому – московська аристократка з можновладної князівської родини, що вимушена пристосовуватися до нового брутального режиму всілякими способами, зокрема дуже неортодоксальними.

Він записаний у нас, запоріжців, майже у генах. То вже з відстані років я відчула потребу, імператив, вивести його з підсвідомості, зрозуміти, "з чого та з кого" він зроблений, а ще, не в останню чергу, поділитися із західним читачем неповторною, дуже їм незвичною атмосферою південного сходу України,

– розповіла Світлана про те, чому обрала Дніпрогес як локацію свого роману.

У Німеччині видали роман української письменниці / Фото Сhytomo

Хто переклав "Княгиню греблі" на німецьку мову

Переклала роман з англійської мови німецька перекладачка, письменниця та режисерка аудіо книг Діана Фейєрбах. Діана – випускниця німецького Літературного інституту, яка навчалася і працювала в США. Вона декілька разів була в Україні, з метою вивчення пострадянського часу. Це вже другий твір Світлани Лавочкіної, з яким працювала Діана – у 2019 році вона переклала на німецьку мову роман українки "Спадкоємці Пушкіна".

З нею я співпрацюю та дружу багато років. Ми завжди одне в одної були першими читачками та критикинями. Переклад "Княгині греблі" вже її другий великий перекладацький проєкт. Під час її роботи ми регулярно зустрічалися у Діани вдома, щоб з’ясувати деякі карколомні моменти, ідиосинкратичні натяки, стилістичні нюанси, країнознавчі тонкощі,

– поділилася Світлана.

Книжка Світлани Лавочкіної "Княгиня греблі" німецькою мовою доступна за передзамовленням на сайті видавництва. Вартість – 20 євро.