В популярній країні суттєво зростуть ціни на авіаквитки: що треба знати

Пасажири, які подорожують з Німеччини, можуть очікувати різкого зростання цін на квитки з наближенням весняного сезону. Ця подія стала прямим наслідком резолюції уряду Німеччини збільшити авіаційний податок.

Ціни на квитки з Німеччини на закордонні напрямки зростуть із травня 2024 року. Уряд Німеччини вирішив збільшити авіаційний податок для пасажирів, які вилітають з аеропортів країни.

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Як зміниться авіаподаток в Німеччині?

Намагаючись подолати дефіцит бюджету, уряд оголосив про підвищення податків у рамках своїх національних заходів. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, дефіцит виник після рішення Конституційного суду Німеччини, який визнав початкову пропозицію щодо бюджету незаконною через неправильний перерозподіл залишків COVID-коштів у фонд зміни клімату.

Авіаційна галузь Німеччини не схвалює підвищення податків. Попри їх спротив, Кабінет міністрів Німеччини схвалив це, і очікується, що закон отримає подальше схвалення Бундестагу в найближчі місяці.

Так, пасажири на рейсах дальністю до 2 500 кілометрів повинні будуть заплатити 15,53 євро податку (замість теперішніх 12,73 євро), а на рейсах понад 6 000 кілометрів – 70,83 євро (замість 58,06 євро).

Пасажири авіарейсів з Німеччини зіткнуться з підвищенням цін на квитки / Фото Unsplash

Невдовзі для пасажирів вартість квитків з Німеччини зросте. Водночас звільнять від податку тих, хто купує квитки дітям віком до 2 років, за якими не закріплене окреме місце в літаку. Також від збору звільняють польоти у військових або медичних цілях.

Аеропорти Німеччини одні з найбільш переповнених у Європі

Німеччина може похвалитися одними з найбільш жвавих аеропортів у Європі, з постійним припливом і відтоком мільйонів пасажирів щорічно.

У 2023 році найбільший аеропорт Берліна зазнав значного зростання кількості відвідувачів: його ворота пройшли 23,07 мільйона пасажирів. Це на 16% більше, ніж у 2022-му.

З наближенням зимових свят берлінський аеропорт став свідком значного потоку мандрівників: приблизно 1,75 мільйона пасажирів відвідали в листопаді 2023 року, а потім приблизно 1,77 мільйона пасажирів у грудні 2023 року.

Зауважимо, цьогоріч на піку літнього сезону передбачається значний зріст вартості авіаквитків. Квитки можуть значно піднятися у ціні через низку проблем, пов'язаних з літаками Boeing. Дізнайтеся детальніше про причини подорожчання авіаквитків.