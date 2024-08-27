Туристів попередили про масштабні проблеми з авіарейсами в ще одній країні

Пілоти і бортпровідники авіакомпанії Discover Airlines, дочірньої компанії Lufthansa Group, оголосили про плани провести чотириденний страйк. Ця акція може призвести до перебоїв у роботі аеропортів по всій Німеччині.

Чотириденний страйк в авіакомпанії почався 27 серпня. Протест, що торкнеться всіх вильотів з Німеччини, може суттєво порушити плани багатьох людей на другу половину сезону літніх відпусток.

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У Німеччині страйки в аеропортах

Рішення про страйк було спричинене конфліктом після переговорів із профспілкою Verdi, яка підписала перші колективні договори для пілотів і бортпровідників Discover. Профспілка Cockpit, яка представляє пілотів, і UFO, що представляє кабінний екіпаж, тісно співпрацюють, щоб обійти чинні угоди про оплату праці, укладені між Lufthansa і Verdi, яку вважають конкурентами.

Cockpit і UFO стверджують, що Verdi не має належного членства в діяльності авіакомпанії, і Lufthansa створила її як партнера на переговорах.

Профспілки VC і UFO закликали до страйку Discover Airlines з 27 серпня 2024 року по 30 серпня 2024 року. Будь ласка, регулярно перевіряйте поточний статус свого рейсу та введіть свої контактні дані,

– йдеться в повідомленні.

На вебсайті Discover Airlines є повідомлення для тих, хто вже забронював або збирається забронювати рейс.

Варто зазначити, що авіакомпанія Discover працює з Франкфурта і Мюнхена. До її флоту входить 27 літаків, а її персонал налічує майже 2 тисячі співробітників.

Нагадаємо, туристів, які збираються летіти до/з Португалії наприкінці цього тижня, теж попередили про можливі "множинні скасування рейсів" через страйки в аеропортах по всій країні.