Четырехдневная забастовка в авиакомпании началась 27 августа. Протест, что коснется всех вылетов из Германии, может существенно нарушить планы многих людей на вторую половину сезона летних отпусков.

Читайте также PKP Intercity вводит новое "ускоренное" расписание: что изменится с 1 сентября

В Германии забастовки в аэропортах

Решение о забастовке было вызвано конфликтом после переговоров с профсоюзом Verdi, который подписал первые коллективные договоры для пилотов и бортпроводников Discover. Профсоюз Cockpit, представляющий пилотов, и UFO, представляющий кабинный экипаж, тесно сотрудничают, чтобы обойти действующие соглашения об оплате труда, заключенные между Lufthansa и Verdi, которую считают конкурентами.

Cockpit и UFO утверждают, что Verdi не имеет надлежащего членства в деятельности авиакомпании, и Lufthansa создала ее как партнера на переговорах.

Профсоюзы VC и UFO призвали к забастовке Discover Airlines с 27 августа 2024 года по 30 августа 2024 года. Пожалуйста, регулярно проверяйте текущий статус своего рейса и введите свои контактные данные,

– говорится в сообщении.

На вебсайте Discover Airlines есть сообщение для тех, кто уже забронировал или собирается забронировать рейс.

Стоит отметить, что авиакомпания Discover работает из Франкфурта и Мюнхена. В ее флот входит 27 самолетов, а ее персонал насчитывает почти 2 тысячи сотрудников.

Напомним, туристов, которые собираются лететь в/из Португалии в конце этой недели, тоже предупредили о возможных "множественные отмены рейсов" из-за забастовок в аэропортах по всей стране.