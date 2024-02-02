Німеччина продовжує жити в умовах страйку. Повідомляють, що його наслідки вже відчули мільйони людей у 80 містах (15 федеральних земель). За даними місцевих ЗМІ, звичний ритм життя зберігся лише у Баварії.

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Громадський транспорт – зупинився

На території країни фактично завмер громадський транспорт. Автобуси зупинилися, трамваї не їздять. Не можна скористатися навіть поромами. Людям, які потребують добратися на роботу або у справах, рекомендують скористатися велосипедами. У великих містах Німеччини – страшенні затори.

Наголошують, що працівники транспортної сфери борються за кращі умови праці, а також – підвищення зарплат.

Участь у страйку взяли майже всі найбільші транспортні компанії Німеччини. Окрім того, повідомляють, що до протесту долучиться також щонайменше один аеропорт – у Гамбурзі. Водночас пасажирів закликають не хвилюватися: докладуть усіх зусиль, аби рейси відбувалися у нормальному режимі.

Нагадаємо, що напередодні, 1 лютого, у Німеччині відбувся масштабний страйк працівників служби безпеки аеропортів. Авіакомпаніям довелося скасувати понад 100 рейсів.

Місцеві жителі жартують у мережі, що наче телепортувалися на десятки, а то й сотні років у минуле.