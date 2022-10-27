150 українських біженців залишилися без житла в Німеччині: названо причину
Джерело:MDR
Українці шукали тимчасового прихистку у різних країнах світу, зокрема, і в Німеччині. Біженців селили у спеціально підготовлених приміщеннях.
У Німеччині скасовують розміщення 150 українців
Спеціальні приміщення з опаленням на зиму підготували і в місті Айхсфельд у землі Тюрингія, де мали розмістити 150 осіб. Втім, в соціальних мережах посипалися погрози щодо прийому біженців, на тлі цього місцева влада вирішила не приймати півтори сотні українських біженців – вони залишилися без даху над головою.
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Щоб розмістити 150 українців, в місті переобладнали порожній виробничий цех в опалювальне приміщення. Проте вже підписаний договір оренди відкликали.
Тепер в Айхсфельді взагалі не прийматимуть біженців з України та інших країн. Все через численні загрози в соцмережах на адресу співробітників адміністрації та власника зали. В мережі навіть опублікували особисті дані, адреси та номери телефонів організаторів тимчасового притулку.
Не можна виключати, що біженці, які перебувають там, будуть у безпеці й не зазнають нападу, як і співробітники адміністрації,
– пояснили в адміністрації.
Скасування угоди підтвердив і власник залу Крістіан Хунольд. Він додав, що скасував її лише через отримані погрози і назвав це втраченою гуманітарною можливістю напередодні зими.Зауважимо, загалом до німецької Тюрингії з початку повномасштабного вторгнення прибуло 28 850 українських біженців. До кінця року федеральна земля готується прийняти ще 10 тисяч біженців.