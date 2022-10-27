150 українських біженців залишилися без житла в Німеччині: названо причину

Українці шукали тимчасового прихистку у різних країнах світу, зокрема, і в Німеччині. Біженців селили у спеціально підготовлених приміщеннях.

У Німеччині скасовують розміщення 150 українців

Спеціальні приміщення з опаленням на зиму підготували і в місті Айхсфельд у землі Тюрингія, де мали розмістити 150 осіб. Втім, в соціальних мережах посипалися погрози щодо прийому біженців, на тлі цього місцева влада вирішила не приймати півтори сотні українських біженців – вони залишилися без даху над головою.

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