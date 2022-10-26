Саме для цієї категорії населення у Польщі роздумують про запуск нової програми доступного житла. Йдеться про ініціативу соціального помешкання (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM) у Кракові, ґмінах Малопольського воєводства, а також Krajowym Zasobem Nieruchomości. Чи потрібна така програма, за допомогою голосування можуть вирішити самі місцеві жителі.

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Для кого буде призначене нове соціальне житло

В квартири від SIM зможуть заселитися люди, які не мають можливості взяти кредит, але можуть платити оренду та мають занадто високі доходи, аби їм держава виділила соціальне житло.

Ідея SIM полягає в тому, що орендарі платять знижену орендну плату, щоб вона покривала лише експлуатаційні витрати. Маржа прибутку тут відсутня,

– каже Анджей Познанський, директор житлового відділу міської адміністрації.

Орендарі мають можливість змінити договір оренди на договір оренди з правом власності (отримання квартири у власність у найближчі роки).

Скільки потрібно буде платити

Для Кракова плата наразі може становити щонайбільше 28 злотих за м квадратний, що є сумою значно нижчою, ніж оплата за оренду квартири. Наприклад, за оренду житла площею 30 метрів квадратних доведеться заплатити всього 840 злотих. Це майже у 2,5 раза нижче, ніж середньостатистичні пропозиції від власників на польському ринку нерухомості.