Так, влада Німеччини працює над створенням "картки можливостей" щодо працевлаштування, і вона буде видаватись за спрощеною системою. Іноземці, що відповідатимуть принаймні трьом з чотирьох критеріїв, отримають цю "карту можливостей" та зможуть приїхати до Німеччини на роботу.

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Вимоги до іноземців, які претендують отримати "карту можливостей"

Заявник повинен бути молодшим за 35 років;

Мати вищу освіту;

Мати щонайменше три роки досвіду роботи в певній сфері;

Знання мови або якщо раніше був в Німеччині.

Нам потрібно більше імміграції. Для цього буде представлений сучасний імміграційний закон уже восени. Ми запроваджуємо "картку можливостей" із прозорою системою балів, щоб люди, яких потребує наша країна, могли легше до нас приїхати,

– сказав міністр праці Хубертус Хайль.

Яких працівників найбільше потребує Німеччина

Згідно зі щорічним опитуванням Ifo Business, в кінці літа у Німеччині зафіксували рекордну нестачу кваліфікованих робітників. Дефіцит торкнувся майже половини місцевих компаній. Відтак, чимало сфер значно постраждали, і зараз в країні потрібні фахівці в багатьох галузях: