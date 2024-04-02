Стосується працевлаштування біженців з України: у Німеччині запроваджують нові правила

Асоціація німецьких міст і муніципалітетів виступила за покращення умов для полегшення інтеграції українських біженців. Нововведення стосується працевлаштування.

Зокрема, це включає пропозицію дозволити біженцям розпочати роботу без обов'язкового проходження курсів німецької мови та інтеграції.

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У Німеччині змінюють правила працевлаштування біженців

Генеральний директор асоціації Андре Бергеґґер закликав німецьку владу прискорити інтеграцію українців на ринку праці, переглянувши правила працевлаштування біженців.

Ми все ще занадто забюрократизовані та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію ринку праці. Повинна бути можливість влаштуватися на роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів,

– зазначив Бергеґґер.

Він також закликав до інтеграційних заходів і мовної підготовки, які повинні надаватися разом із можливостями працевлаштування. Зважаючи на те, що нинішня кількість інтеграційних курсів зупинилася, владу закликають підготуватися до постійного припливу біженців з України.

У світлі нинішніх обставин малоймовірно, що більшість українців зможуть повернутися на батьківщину найближчим часом. Як наслідок, Німеччина потребує довготривалих систем інтеграції для цієї демографічної групи.

Чому українці масово їдуть у Німеччину?

Німеччина станом на березень 2024 стала країною, у якій зареєстровано найбільше українців зі статусом тимчасового захисту. Притулок там знайшли вже 1 270 150 біженців.



Чому українці масово їдуть у Німеччину / Фото Shutterstock

За даними Євростату, наразі на території ЄС перебувають 4,3 мільйона українців. З них 29,5% – перебувають у Німеччині. Зокрема, до Німеччини переїжджають українці з Польщі та Франції.

Більшість українців обирають Німеччину завдяки якісній системі соціального захисту. На території країни біженців залучають до різних видів діяльності. Зокрема, люди знаходять роботу, починають навчатися, займаються волонтерством.