Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Наприклад, днями хвиля страйків на транспорті планується у Німеччині.

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В Німеччині готують нові транспорті страйки

Так, 7 і 8 березня страйкуватимуть машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa. Пасажирам рекомендують перенести заплановані поїздки на інші дні.

Німецька профспілка залізничників GDL оголосила загальнонаціональний 35-годинний страйк після невдалих переговорів. Основною вимогою профспілки є скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин без будь-якого зниження заробітної плати.

У профспілці заявили, що більше не будуть попереджати про початок страйку за 48 годин.

Ми починаємо так звану страйкову хвилю. Після цього залізниця перестане бути надійним засобом пересування,

– сказав голова GDL Клаус Везельскі.

Нещодавно на сайті Deutsche Bahn з'явилося попередження про страйк пасажирських поїздів. Страйк заплановано на період з 02:00 у четвер (7 березня) до 13:00 у п'ятницю (8 березня). Попри страйк, Deutsche Bahn заявила, що продовжить надавати пасажирам основні послуги міжміського, регіонального сполучення та S-Bahn.

На сайті Deutsche Bahn з'явилося попередження про страйк пасажирських поїздів / Фото Unsplash

Також найбільша німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa до нового страйку 7 і 8 березня. У заяві йдеться, що персонал має зупинити роботу з 4:00 ранку 7 березня до 7:10 ранку 9 березня (субота).

При цьому можливі затримки і скасування рейсів, бо попередні страйки зривали рейси. 20 лютого під час подібного страйку більшість пасажирських рейсів Lufthansa були скасовані, через що постраждали близько 100 000 пасажирів.

В Франції масово скасовують потяги

Нещодавно тисячі залізничних диспетчерів, які працюють у SNCF (Французька залізниця), провели страйк. Подія є результатом суперечки щодо заробітної плати й, як очікувалося, порушила плани подорожей мільйонів пасажирів.

Половину запланованих високошвидкісних експресів TGV і міжміських сполучень було скасовано. На повільніші потяги лоукост-бренду Ouigo, а також місцеві та регіональні сполучення протест не вплинув.