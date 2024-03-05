Вже влітку 2024 року компанія Trenitalia запустить потяг з Мілана (Італія) до Ніцци (Франція). Міста розділяє 196 миль. Водночас тривалий час між ними не було прямого сполучення.

Зверніть увагу Зокрема, з Варшави: Ryanair скасовує низку рейсів

Авіарейси між Міланом та Ніццою ніколи не були популярними. Між містами немає регулярного сполучення. Причина – надто близька для цього відстань. Найчастіше мандрівникам доводилося добиратися з двома – трьома пересадками. Альтернативою був автобус.

Водночас всі проблеми туристів – у минулому. Trenitalia вже офіційно оголосила про запуск потяга. Точний маршрут наразі не затвердили, однак передбачають, що буде зупинка у Монако. Очікують, що дорога у потязі стане додатковою розвагою для мандрівників, оскільки вони насолоджуватимуться пейзажами Французької рив'єри. У майбутньому маршрут сподіваються продовжити до Марселя.

Популярний італійський курорт матиме свій аеропорт

Легендарний курорт Амальфі в Італії матиме свій аеропорт. За попередніми даними, він запрацює вже влітку 2024 року. Щороку Амальфі відвідують приблизно 5 мільйонів туристів. Добирання на казковий "лимонний" курорт було для мандрівників справжнім квестом. Спершу вони їхали у Неаполь або інші великі італійські міста, а згодом добиралися до Амальфі автобусами.

