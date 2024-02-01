Авіакомпанії б'ють на сполох: в одній з країн Європи зупиняється повітряний рух

Працівники служби безпеки аеропортів у Німеччині оголосили, що 1 лютого проведуть масштабний страйк. Його мета – підвищення зарплат на 2,8 євро за годину.

Сфера має залишатися матеріально привабливою

Очікують, що участь у страйку візьмуть понад 25 тисяч людей. Вони наголошують: робота сил безпеки в авіації має залишатися матеріально привабливою. Безпека у повітряному просторі – коштує дорого, однак без неї не обійтися.

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Місцеві ЗМІ зауважують, що вже зараз Німеччина відчуває дефіцит кваліфікованих працівників, які готові виходити у зміни у вихідні та свята. З часом ситуація лише ускладнюватиметься.

Наразі працівники сфери безпеки вимагають:

збільшення зарплати на 2,8 євро за годину;

збільшення бонусів;

оплату за понаднормові години.

Як страйк вплине на життя країни

Пріоритетним обов'язком працівників служби безпеки є перевірка персоналу та пасажирів. Страйк фактично зупинить роботу аеропортів. Зокрема, вже скасували низку рейсів з Берліна, Франкфурта та Гамбурга.

Lufthansa закликає мандрівників залишитися сьогодні, 1 лютого, вдома. Вже повідомили, що клієнти зможуть безплатно перебронювати квитки.

В Austrian Airlines попередили, що рейси можуть затримуватися. Людей просять слідкувати за інформацією на офіційному сайті авіакомпанії.

У Eurowings пасажирам пропонують скористатися залізничним транспортом або дочекатися альтернативних рейсів.

У Фінляндії скасовують понад 550 авіарейсів

Станом на 11:00 ЗМІ повідомляють про скасування вже понад тисячі рейсів.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії через страйк 1 – 2 лютого довелося скасувати понад 550 рейсів. Це відбулося на тлі оновленої реформи ринку праці. Вона передбачає скорочення допомоги з безробіття. Тим часом місцеве населення виступає проти.

До страйку долучилися працівники з різних галузей.