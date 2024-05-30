Лицам будет разрешено въезжать в страну без вида на жительство до 31 декабря 2024 года. Эта информация была опубликована на сайте Федерального министерства внутренних дел.

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В Германии продлили упрощенные правила въезда в страну

Продолжая поддерживать беженцев из Украины, Федеральное министерство внутренних дел в пятый раз объявило о продлении упрощенных правил въезда в Германию. Это позволяет гражданам Украины, гражданам третьих стран и беженцам без гражданства, постоянно проживающих в Украине, въезжать в Германию без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.

Федеральное правительство таким образом реагирует на российскую агрессию против Украины, что продолжается.

Впрочем, правила скорректировали. Германия объявила, что граждане третьих стран и лица без гражданства, которые не имеют вида на жительство в Украине, больше не будут иметь привилегии въезжать в Германию без визы или вида на жительство в Германии.

Это означает, что облегчение въезда и проживания касается только группы людей, которые обязательно имеют право на защиту согласно европейскому законодательству.

Германия хочет замедлить поток украинских беженцев

Федеральное министерство внутренних дел Германии объявило о планах ввести стандартизированную систему приема украинских беженцев в Европейский Союз. Германия принимает в 20 раз большее количество украинцев по сравнению с Францией.

В ответ на беспокойство относительно наплыва беженцев, которые ищут защиты в других европейских странах, немецкие чиновники предлагают новую систему распределения новоприбывших украинцев среди стран ЕС.