Німеччина призупиняє прийом біженців з України у більшості регіонів: названа причина

Влада Німеччини повідомила, що певні регіони тимчасово не прийматимуть українців, які їдуть до країни в пошуку прихистку від війни. Про обмеження заявили декілька федеральних земель.

Так, у 12 із 16 федеральних земель Німеччини оголосили про призупинення прийому нових біженців з України. При цьому, за словами німецьких чиновників, в країні все ж залишаються великі землі, які продовжують приймати українців. Тому знайти притулок цілком реально.

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Чому значна частина земель Німеччини поки не прийматиме українців

Усе через великий наплив українських біженців та загальну ситуацію світової міграції. За понад пів року повномасштабної війни Німеччини прийняла майже мільйон громадян України. Крім цього, наші земляки продовжують прибувати до країни. Щодня німецький кордон перетинають у середньому майже 900 людей.

Такий потік спровокував брак місця, а тому кілька федеральних земель висловили стурбованість, що незабаром досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому біженців.

Навантаження на федеральні землі виникає через ситуацію з біженцями з України та загальну міграцію. На даний час також можна спостерігати зростання кількості прибулих з балканського напрямку,

– йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ Німеччини.