Так, в 12 из 16 федеральных земель Германии объявили о приостановлении приема новых беженцев из Украины. При этом, по словам немецких чиновников, в стране все же остаются большие земли, продолжающие принимать украинцев . Поэтому найти убежище вполне реально.

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Почему значительная часть земель Германии пока не будет принимать украинцев

Все из-за большого наплыва украинских беженцев и общей ситуации мировой миграции. За более чем полгода полномасштабной войны Германии приняла почти миллион граждан Украины . Кроме того, наши земляки продолжают прибывать в страну. Ежедневно немецкую границу пересекают в среднем около 900 человек.

Такой поток спровоцировал нехватку места, поэтому несколько федеральных земель выразили обеспокоенность, что вскоре достигнут предела своих возможностей, что касается приема беженцев.