Німеччина зробила дуже важливу заяву щодо безробітних українців

У німецькому уряді відкинули ідею депортації з країни непрацевлаштованих українських переселенців. Раніше німецькі депутати від правлячої коаліції християнських демократів закликали уряд припинити виплати безробітним українським біженцям.

Німеччина не буде виганяти з країни безробітних українців

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні та намагається знищити всю інфраструктуру на заході держави.

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Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце,

– підкреслив він.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше депутат від опозиційної партії "Християнсько-соціальний союз" Александр Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. За його словами, українці або повинні знайти роботу, або ж переселитися в "безпечні райони заходу України".

З 1 січня 2024 року розмір допомоги безробітним українцям становить 563 євро на місяць. Партія заявила, що біженці не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а мають дати людям роботу. Також деякі голови МВС різних федеральних земель назвали Bürgergeld "фундаментальною помилкою", бо вони не стимулюють українців працевлаштовуватись.

У Міністерстві праці зазначали, що за допомогою центрів зайнятості можна було б швидше вжити заходів для інтеграції біженців на ринок праці. Зараз у Німеччині приблизно 1,1 мільйона біженців з України.

У Німеччині захотіли скасувати допомогу українцям

Країна після 24 лютого 2022 року весь час допомагала українцям. Однак, наразі деякі політики закликали скасувати стандартну допомогу по безробіттю для біженців. Біжан Джир-Сарай – генеральний секретар Вільної демократичної партії – заявив, що "новоприбулі біженці з України в майбутньому більше не повинні отримувати". Це начебто має стимулювати українців шукати роботу на території країни.

Тим часом в уряді Німеччини вже відреагували. Там наголосили, що не збираються обмежувати виплати для українців, які рятуються від війни на території країни.