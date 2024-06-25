Германия не будет выгонять из страны безработных украинцев

Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине и пытается уничтожить всю инфраструктуру на западе государства.

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Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место,

– подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее депутат от оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" Александр Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. По его словам, украинцы или должны найти работу, или же переселиться в "безопасные районы запада Украины".

С 1 января 2024 года размер пособия безработным украинцам составляет 563 евро в месяц. Партия заявила, что беженцы не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу. Также некоторые главы МВД различных федеральных земель назвали Bürgergeld "фундаментальной ошибкой", потому что они не стимулируют украинцев трудоустраиваться.

В Министерстве труда отмечали, что с помощью центров занятости можно было бы быстрее принять меры для интеграции беженцев на рынок труда. Сейчас в Германии примерно 1,1 миллиона беженцев из Украины.

В Германии захотели отменить помощь украинцам

Страна после 24 февраля 2022 года все время помогала украинцам. Однако, сейчас некоторые политики призвали отменить стандартную помощь по безработице для беженцев. Бижан Джир-Сарай – генеральный секретарь Свободной демократической партии – заявил, что "новоприбывшие беженцы из Украины в будущем больше не должны получать". Это якобы должно стимулировать украинцев искать работу на территории страны.

Между тем в правительстве Германии уже отреагировали. Там отметили, что не собираются ограничивать выплаты для украинцев, которые спасаются от войны на территории страны.