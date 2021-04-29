Бонуси щепленим: Німеччина хоче послабити карантин для вакцинованих від COVID-19

Уряд Німеччини розглядає можливість пом'якшення карантинних обмежень для осіб, які двічі вакцинувалися від коронавірусу або один раз за умови щеплення вакциною Johnson & Johnson. Особи, які нещодавно перехворіли на COVID-19, теж можуть отримати деякі привілеї.

Відповідну постанову з викладом усіх пропозицій уряд Німеччини підготує найближчим часом. Згодом постанову обговорять у парламенті. Конкретні терміни виконання цих завдань не повідомляють.

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Бонуси, які матимуть вакциновані люди у Німеччині

За словами Анґели Меркель, двічі щеплені жителі Німеччини мають право записуватися у салони краси чи заходити у магазини без негативного результату тесту на коронавірус. Окрім того, канцлерка переконана, що вакцинованих осіб можна звільнити від проходження карантину у випадку тісного контакту з інфікованими.

Знаття обмежень уряд також пропонує застосовувати до людей, які здатні підтвердити, що вже перехворіли на коронавірус. Зокрема, ці особи можуть показати позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий не менше, ніж 28 днів тому.



Німеччина хоче послабити карантин для вакцинованих від COVID-19 / Фото GettyImages

Влада Німеччини почала говорити про скасування обмежень для людей із набутим імунітетом до коронавірусу після того, яквиявив, що повністю вакциновані та видужалі пацієнти не створюють небезпеку поширення вірусу.