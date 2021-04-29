Соответствующее постановление с изложением всех предложений правительство Германии подготовит в ближайшее время. Впоследствии постановление обсудят в парламенте. Конкретные сроки выполнения этих задач не сообщают.

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Бонусы, которые будут иметь вакцинированные люди в Германии

По словам Ангелы Меркель , дважды привитые жители Германии имеют право записываться в салоны красоты или заходить в магазины без отрицательного результата теста на коронавирус. Кроме того, канцлер убеждена, что вакцинированных лиц можно освободить от прохождения карантина в случае тесного контакта с инфицированными .

Снятие ограничений правительство предлагает применять к людям, которые способны подтвердить, что уже переболели коронавирус . Например , эти лица могут показать положительный результат ПЦР-теста, полученный не менее 28 дней назад.

Власти Германии начали говорить об отмене ограничений для людей с приобретенным иммунитетом к коронавирусу после того, как Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха обнаружил, что полностью вакцинированные и выздоровевшие пациенты не создают опасность распространения вируса.