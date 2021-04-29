Соответствующее постановление с изложением всех предложений правительство Германии подготовит в ближайшее время. Впоследствии постановление обсудят в парламенте. Конкретные сроки выполнения этих задач не сообщают.
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Бонусы, которые будут иметь вакцинированные люди в Германии
По словам Ангелы Меркель, дважды привитые жители Германии имеют право записываться в салоны красоты или заходить в магазины без отрицательного результата теста на коронавирус. Кроме того, канцлер убеждена, что вакцинированных лиц можно освободить от прохождения карантина в случае тесного контакта с инфицированными.
Снятие ограничений правительство предлагает применять к людям, которые способны подтвердить, что уже переболели коронавирус. Например, эти лица могут показать положительный результат ПЦР-теста, полученный не менее 28 дней назад.
Германия хочет ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19 / Фото GettyImages