Відповідну постанову з викладом усіх пропозицій уряд Німеччини підготує найближчим часом. Згодом постанову обговорять у парламенті. Конкретні терміни виконання цих завдань не повідомляють.
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Бонуси, які матимуть вакциновані люди у Німеччині
За словами Анґели Меркель, двічі щеплені жителі Німеччини мають право записуватися у салони краси чи заходити у магазини без негативного результату тесту на коронавірус. Окрім того, канцлерка переконана, що вакцинованих осіб можна звільнити від проходження карантину у випадку тісного контакту з інфікованими.
Знаття обмежень уряд також пропонує застосовувати до людей, які здатні підтвердити, що вже перехворіли на коронавірус. Зокрема, ці особи можуть показати позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий не менше, ніж 28 днів тому.
Німеччина хоче послабити карантин для вакцинованих від COVID-19 / Фото GettyImages