Відповідну постанову з викладом усіх пропозицій уряд Німеччини підготує найближчим часом. Згодом постанову обговорять у парламенті. Конкретні терміни виконання цих завдань не повідомляють.

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Бонуси, які матимуть вакциновані люди у Німеччині

За словами Анґели Меркель, двічі щеплені жителі Німеччини мають право записуватися у салони краси чи заходити у магазини без негативного результату тесту на коронавірус. Окрім того, канцлерка переконана, що вакцинованих осіб можна звільнити від проходження карантину у випадку тісного контакту з інфікованими.

Знаття обмежень уряд також пропонує застосовувати до людей, які здатні підтвердити, що вже перехворіли на коронавірус. Зокрема, ці особи можуть показати позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий не менше, ніж 28 днів тому.

Влада Німеччини почала говорити про скасування обмежень для людей із набутим імунітетом до коронавірусу після того, як Інститут інфекційних захворювань Роберта Коха виявив, що повністю вакциновані та видужалі пацієнти не створюють небезпеку поширення вірусу.