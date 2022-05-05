"Ніколи знову?": у Берліні з'явилися проникливі мурали на підтримку України
5 травня 2022 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:твіттер The Village Україна
Спротив України російській агресії вражає увесь світ. Кольори нашого прапора з'являються не лише на екранах телевізорів, а й на стінах у різних країнах.
Мурали на підтримку України з'являються по всьому світу. Один із таких є у Берліні.
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Його авторками є чотири художниці, три з яких – українки з Донбасу:
- Сомарі (Сєвєродонецьк, Харків, Київ)
- Фабіфа (Берлін)
- Ольга Сабадин (Костянтинівка, Київ)
- Анна Статива (Краматорськ)
Мурали на підтримку України у різних країнах:
- У Парижі – сучасна версія картини "Свобода, що веде народ".
- У Ризі намалювали зворушливий стінопис з обіймами.
- У Празі – дівчинку, яка захищає себе українським прапором.
- У Лос-Анджелесі – Вілл Сміт дає ляпаса Путіну.
- А у Литві – солдата, котрий обіймає свою кохану.
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