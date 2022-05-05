Мурали на підтримку України з'являються по всьому світу. Один із таких є у Берліні.

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Його авторками є чотири художниці, три з яких – українки з Донбасу:

Сомарі (Сєвєродонецьк, Харків, Київ) Фабіфа (Берлін) Ольга Сабадин (Костянтинівка, Київ) Анна Статива (Краматорськ)

У Берліні з'явилися мурали на підтримку України / Фото з твіттеру The Village Україна

Одна із частин мурала в Берліні / Фото з твіттеру The Village Україна

Мурали на підтримку України у Берліні / Фото з твіттеру The Village Україна

Мурали на підтримку України у різних країнах:

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