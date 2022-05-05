Муралы в поддержку Украины появляются по всему миру. Один из таких есть и в Берлине.

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Его авторами являются четыре художницы, три из которых – украинки из Донбасса:

Сомари (Северодонецк, Харьков, Киев) Фабифа (Берлин) Ольга Сабадин (Константиновка, Киев) Анна Статива (Краматорск)

В Берлине появились муралы в поддержку Украины / Фото из твиттера The Village Україна

Одна из частей мурала в Берлине / Фото из твиттера The Village Україна

Муралы в поддержку Украины в Берлине / Фото из твиттера The Village Украина

Муралы в поддержку Украины в разных странах:

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