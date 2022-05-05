Муралы в поддержку Украины появляются по всему миру. Один из таких есть и в Берлине.
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Его авторами являются четыре художницы, три из которых – украинки из Донбасса:
- Сомари (Северодонецк, Харьков, Киев)
- Фабифа (Берлин)
- Ольга Сабадин (Константиновка, Киев)
- Анна Статива (Краматорск)
В Берлине появились муралы в поддержку Украины / Фото из твиттера The Village Україна
Одна из частей мурала в Берлине / Фото из твиттера The Village Україна
Муралы в поддержку Украины в Берлине / Фото из твиттера The Village Украина
Муралы в поддержку Украины в разных странах:
- В Париже – современная версия картины "Свобода, ведущая народ".
- В Риге нарисовали трогательную стенопись с объятиями.
- В Праге – девочка, которая защищает себя украинским флагом.
- В Лос-Анджелесе – Уилл Смит дает пощечину Путину.
- А в Литве – солдата, обнимающего свою любимую.
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