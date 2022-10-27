Нідерланди з листопада запроваджують нові правила для біженців з України: що зміниться

У Нідерландах з 1 листопада 2022 року діятимуть нові правила щодо українських біженців. Відтепер їм у паспорті треба мати позначку, що підтверджує статус тимчасового захисту.

Нідерланди запровадили нові правила для біженців з 1 листопада

Так, уряд Нідерландів запровадив зміни для біженців з України у вигляді спеціальної вклейки-позначки у паспорті або О-документ. Про нововведення повідомляє нідерландський урядовий портал.

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З 1 листопада 2022 року наклейка чи документ О-документ від Служби імміграції та натуралізації (IND) є обов'язковими для українців, які перебувають в Нідерландах через війну, при працевлаштуванні,

– йдеться у повідомленні.

Без цієї вклейки українці не зможуть працевлаштуватися у Нідерландах.

До слова, для біженців з України ще зробили послабшання, адже усі інші емігранти не можуть вийти на роботу без запрошення від роботодавця. До 31 жовтня українці можуть не отримувати ніяких дозволів та не вклеювати позначки у паспорт, але з 1 листопада правила зміняться.

Як отримати наклейку або O-документ?

Спеціальну вклейку-позначку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів. Для їх оформлення необхідно до 31 жовтня звернутись у відомство. При собі необхідно мати документи, що підтверджують особу (паспорт).

Якщо ви перебуваєте в Амстердамі, необхідно з'явитися за адресою: Pieter Calandlaan, 1. Для з'ясування подробиць можна звернутися за номером +31880430430.

, на початку жовтня Нідерланди подовжили терміни розгляду заяви на отримання статусу біженця. Українці можуть очікувати на документи від 6 до 15 місяців. Присвоєння статусу тимчасового захисту відбувається набагато швидше.