Нидерланды ввели новые правила для беженцев с 1 ноября
Так, правительство Нидерландов ввело изменения для беженцев из Украины в виде специальной вклейки-метки в паспорте или О-документ. О нововведениях сообщает нидерландский правительственный портал.
Читайте также Обязательный PESEL и отмена льгот: новые изменения в закон о поддержке украинцев в Польше
С 1 ноября 2022 года наклейка или документ О-документ от Службы иммиграции и натурализации (IND) обязательны для украинцев, находящихся в Нидерландах из-за войны, при трудоустройстве,
– говорится в сообщении.
Без этой вклейки украинцы не смогут трудоустроиться в Нидерландах.
Кстати, для беженцев из Украины еще сделали ослабление, ведь все остальные эмигранты не могут выйти на работу без приглашения от работодателя. До 31 октября украинцы могут не получать никаких разрешений и не вклеивать пометки в паспорт, но с 1 ноября правила изменятся.
Как получить наклейку или O-документ?
Специальную вклейку-отметку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Для их оформления необходимо до 31 октября обратиться в ведомство. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность (паспорт).
Если вы находитесь в Амстердаме, необходимо появиться по адресу: Pieter Calandlaan, 1. Для уточнения подробностей можно обратиться по номеру +31880430430.