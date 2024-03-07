Сума – суттєва: одна з країн ЄС може змусити біженців платити

Українців, які знайшли у Нідерландах роботу, можуть змусити виплачувати щомісячний внесок. Мовиться про суму у розмірі до 350 євро

Наголошують, що 105 євро з цієї суми витрачатимуть як оплату за воду, газ, а також – електроенергію. Окрім того, 242 спрямують на потреби людей, які не отримують гроші на продукти за місцем проживання.

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Ерік Ван дер Бург – держсекретар Нідерландів – наголосив, що обирає "просту та справедливу модель". Окрім того, раніше мовилося, що українці, які мають роботу, платитимуть за житло у Нідерландах.

Влада Нідерландів зауважує: вже понад 50% українських біженців знайшли роботу на території країни.

Українці, які тут працюють, повинні зробити свій внесок у власне житло,

– мовиться у повідомленні.

У Нідерландах закрили центральний пункт прийому біженців

Наприкінці лютого 2024 року у Нідерландах закрили центральний пункт прийому українців. Він був розташований у місті Утрехт. Це сталося несподівано, на тлі критичного переповнення біженцями. У ніч на 26 лютого у пункті прийому ночували понад 150 біженців. Хоча він орієнтований лише на 140 людей. Це спричинило низку проблем. А вже наступного дня у пункті прийому біженців оголосили про тимчасове закриття.