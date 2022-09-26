Ще одна країна готова приймати російських дезертирів

Через оголошену путіним мобілізацію з росії масово почали виїжджати чоловіки. Попри те, що далеко не усі країни ЄС впускають на свої території росіян призивного віку, одна з європейських держав висловила готовність приймати у себе російських ухилянтів.

Нідерланди готові приймати російських ухилянтів

Так, держсекретар з прихистку і міграції Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що громадяни росії, які приїхали до країни, аби не йти на війну з Україною, "точно не будуть" вислані назад.

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Разом з тим, ще на початку літа чиновник Нідерландів говорив, що російським чоловікам призовного віку, які хочуть уникнути мобілізації, дозволять залишитись в країні принаймні до кінця 2022 року.

Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розкритими обіймами, чи їм загрожує небезпека,

– додав Ван дер Бург.

За час оголошеною мобілізації в росії Нідерланди не отримали жодної заявки про прихисток від російських дезертирів.